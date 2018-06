Aconteceu em 5 de outubro

Dia da Micro e Pequena Empresa, em virtude da aprovação do primeiro Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (1999)

2012 – Carlos Arthur Nuzman era reeleito pela 5ª vez presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB)

2011 – Morria nos Estados Unidos, aos 56 anos, Steve Jobs, fundador da Apple, do estúdio de animação Pixar e idealizador do Macintosh, do iPhone e do iPad, produtos que revolucionaram o mundo da tecnologia

1993 – O papa João Paulo II, publicava a Encíclica “Veritatis Splendor”, “O Esplendor da Verdade”

1988 – O presidente da Assembleia Nacional Constituinte Ulisses Guimarães promulgava nova constituição brasileira, a Constituição Cidadã, pondo fim ao ciclo autoritário instituído pelo governo militar

1988 – Com a Constituição, era criado o Estado do Tocantins e os territórios federais de Roraima e do Amapá eram transformados em Estados Federados

1983 – O presidente polonês e ex- sindicalista Lech Walesa ganhava o Prêmio Nobel da Paz

1968 – A censura suspendia encenação da peça “Roda Viva”, de Chico Buarque, em todo território nacional

1938 – Após a anexação dos Sudetos pelos nazistas, Edvard Benes renunciava a presidência da Tchecoslováquia

1713 – Nascia Denis Diderot, filósofo e escritor francês, símbolo do Iluminismo e ideólogo da Revolução Francesa

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

# ESTADÃO ACERVO

# Siga: twitter@estadaoacervo | facebook/arquivoestadao | Instagram |