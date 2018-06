Aconteceu em 5 de outubro

Há 15 anos (1999), o presidente Fernando Henrique Cardoso sancionava o Estatuto da Microempresa

Há 55 anos (1959) o rinoceronte Cacareco, do Zoológico de São Paulo recebia milhares de votos para vereador em São Paulo. Além do primeiro animal “eleito”, ele foi o primeiro da espécie nascido no país. Clique no link e leia mais

Dia da Micro e Pequena Empresa, data da aprovação do primeiro Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (1999)

Há 1 ano (2013), Marina Silva anunciava filiação ao Partido Socialista Brasileiro (PSB) de Eduardo Campos

Há 10 anos (2004), a Vasp – Viação Aérea de São Paulo demitia funcionários e cortava rotas aéreas

Há 25 anos (1989), Tenzin Gyatso, o 14º Dalai-Lama, ganhava o Prêmio Nobel da Paz por sua liderança na luta pela libertação do Tibete. Ele nasceu em uma família de camponeses e começou sua educação monástica aos seis anos. Clique no link e leia mais

Há 45 anos (1969) a cantora Evinha ganhava o Festival Internacional da Canção com a música “Luciana”

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

