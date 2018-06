Aconteceu em 5 de setembro

Dia da Amazônia. Veja anúncio comemorativo publicado no “Estadão” no dia 05/09/1969

Há 10 anos (2004) o jogador de futebol Ronaldo ficava noivo da modelo e apresentadora Daniella Cicarelli. Clique no link e leia mais sobre a vida deste grande astro do futebol brasileiro

Há 45 anos (1969) ditadura militar: Ato Institucional nº 14 instituía a pena de morte no país e a prisão perpétua em caso de “guerra revolucionária ou subversiva”

Há 2 anos (2012) o Supremo Tribunal Federal condenava ex-dirigentes do Banco Rural, acusados de liberar empréstimos às empresas do operador do Mensalão, Marcos Valério

Há 4 anos (2010) o grupo separatista basco ETA – Pátria Basca e Liberdade anunciava cessar-fogo na Espanha

Há 35 anos (1979) morria José Fernandes, maestro e músico conhecido por sua participação em programas de calouros como jurado

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

