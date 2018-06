Aconteceu em 5 de setembro

Dia da Amazônia

Dia do Oficial de Justiça

Há 5 anos (2010) o grupo separatista basco ETA (Pátria Basca e Liberdade) anunciava cessar-fogo na Espanha

Há 45 anos (1970) o piloto austríaco de Fórmula 1 Jochen Rindt morria após acidente em Monza, Itália

Há 45 anos (1970) Salvador Allende vencia as eleições para a presidência do Chile,tornando-se o primeiro socialista marxista eleito democraticamente na América Latina

Há 50 anos (1965) era inaugurado o Estádio Mineirão, em Minas Gerais

Há 75 anos (1940) nascia Raquel Welch, atriz norte americana

Há 75 anos (1940) o filme de propaganda antissemita “O Judeu Süss” era lançado no Festival de Cinema de Veneza. A obra de foi financiada pelo pelo Ministério da Propaganda do Reich

Há 110 anos (1905) era assinado o Tratado Portsmouth, encerrando a guerra entre Japão e Rússia. Pela mediação do conflito, o presidente americano Roosevelt receberia o Prêmio Nobel da Paz

Há 165 anos (1850) era criada a província do Amazonas, formada com a comarca do Alto Amazonas pertencente à província do Pará

