Aconteceu em 6 de abril

2011 – Crise do Euro: o governo de Portugal admitia recorrer ao bloco para evitar a insolvência

2010 – Desastre natural: a pior chuva dos últimos 44 anos no Rio de Janeiro deixava 103 mortos em todo o estado

2008 – Morria em Los Angeles, o ator americano Charlton Heston, protagonista de “Ben-Hur”, aos 84 anos

1998 – Era anunciada em Nova York, a criação do Citigroup, maior empresa do ramo de serviços financeiros do mundo, resultado da fusão do Citicorp com o Travelers Group

1983 – Decreto instituia o primeiro parque marinho brasileiro: o Parque Nacional Marinho dos Abrolhos, no litoral sul da Bahia

1938 – Alemães e austríacos de diversos estados brasileiros votavam o Anschluss, a anexação da Áustria pela Alemanha

1838 – Morria em Niterói, no estado do Rio, José Bonifácio, o Patriarca da Independência

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

