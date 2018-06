Aconteceu em 6 de fevereiro

Dia do Agente de Defesa Ambiental

Quando te casarás?(1892)/ Reprodução

Há 1 ano (2015) o quadro Quando te casarás? (1892), do pintor francês Paul Gauguin era vendido por US$ 300 milhões (aproximadamente R$ 835 milhões)e se tornava o quadro mais caro já vendido

Há 1 ano (2015) Dilma Rousseff indicava o presidente do Banco do Brasil, Aldemir Bendine, para a presidência da Petrobras, no lugar de Graça Foster

Há 1 ano (2015) O ex-guerrilheiro Xanana Gusmão renunciava ao cargo de primeiro-ministro do Timor Leste após mais de uma década na liderança da nação

Há 10 anos (2006) a francesa Isabelle Dinoire, que recebeu o primeiro transplante de rosto do mundo, aparecia em público para comentar sua cirurgia e seu processo de recuperação. Em entrevista coletiva, ainda com dificuldade para falar, disse que já sentia que sua aparência era a de uma pessoa normal

Há 15 anos (2001) Ariel Sharon, líder do partido direitista Likud, era eleito primeiro-ministro de Israel

Há 20 anos (1996) morria Nelson Carneiro, deputado e senador que se empenhou pela legalização do divórcio

Há 25 anos (1991) morria María Zambrano, filósofa e escritora espanhola, primeira mulher agraciada com o Prêmio Miguel de Cervantes (1988)

Há 60 anos (1956) protestos irrompiam na Universidade do Alabama contra o ingresso de Autherine Juanita Lucy, a primeira estudante negra a estudar na instituição

Há 105 anos (1911) nascia Ronald Reagan, ator, ex-presidente dos EUA

Há 110 anos (1906) era fundado o Hospital Santa Catarina, na Avenida Paulista

Há 115 anos (1901) morria João da Mata Machado, político mineiro do 2º Império e primeiros anos da República

