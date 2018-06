Aconteceu em 6 de julho

Há 10 anos (2004), o canal Warner exibia o último episódio da série Friends, após dez temporadas no país

Há 40 anos (1974), a seleção brasileira de futebol terminava a Copa do Mundo (Alemanha) em quarto lugar, após perder para a Polônia

Há 50 anos (1964), o primeiro filme dos Beatles, “A Hard Days Night” (“Os reis do Iê, Iê, Iê”), estreava no Pavilion Theatre, em Londres. Lançado em DVD, o documentário criou a linguagem do clipe musical. Clique na imagem abaixo e leia a matéria completa

Há 55 anos (1959), era inaugurada a ponte aérea Rio-São Paulo pelas empresas Varig, Cruzeiro do Sul e Vasp

2013 – O funkeiro Daniel Pellegrine, mais conhecido como MC Daleste, era baleado e morto durante uma apresentação, em Campinas

1999 – Ehuad Barak assumia chefia do governo de Israel prometendo retomar negociações de paz

1999 – Visando reduzir custos, jornais brasileiros reduziam largura em uma polegada

1914 – Nascia José García Nieto, poeta espanhol (Prêmio Cervantes 1996)

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

# ESTADÃO ACERVO

# Siga: twitter@estadaoacervo | facebook/arquivoestadao | Instagram |