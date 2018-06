Aconteceu em 6 de novembro

Há 10 anos (2005) o presidente americano George W. Bush visitava o Brasil

Há 40 anos (1975) morria Vicente Feola, técnico da seleção campeã do mundo em 1958

Há 30 anos (1985) guerrilheiros do M-19 tomavam o Palácio da Justiça, em Bogotá, na Colômbia. A ação contra a sede da Suprema Corte do país terminou em tragédia, 90 pessoas foram mortas. Saiba mais sobre a relação do grupo com o narcotráfico: # Quem foi Pablo Escobar

Há 45 anos (1970) morria Agustín Lara. O compositor mexicano foi autor de mais de 700 canções, entre elas está o bolero Solamente Una Vez

