Aconteceu em 7 de abril

Dia Mundial da Saúde

Dia do Jornalista

Há 5 anos (2011) atirador atacava escola no bairro de Realengo, na zona oeste do Rio de Janeiro. A chacina deixou 12 mortos e 20 feridos

Há 5 anos (2011) morria J. C. Ismael, crítico de cinema do Estadão e colaborador do Suplemento Literário

Há 75 anos (1941) nascia Antônio Carlos Bernardes Gomes, o Mussum dos Trapalhões





Há 90 anos (1926) Benito Mussolini escapava com vida de um atentado. A irlandesa Violet Gibson atirou contra o líder fascista, ferindo-o no nariz

Há 110 anos (1906) o vulcão do Monte Vesúvio entrava em erupção e destruía a cidade de Ottaiano, no sul da Itália

