Aconteceu em 7 de janeiro

Dia do Leitor

Há 1 ano (2015) um ataque terrorista à sede do jornal Charlie Hebdo em Paris deixava 12 mortos. Entre as vítimas estava Charb, Stephane Charbonnier, chargista e diretor do semanário satírico.

Leia também: Charlie Hebdo foi atacado em 2011 por satirizar Islã

Há 1 ano (2015) morria Rod Taylor ator australiano, famoso por seu papel em Os Pássaros (1963) de Alfred Hitchcock

Há 10 anos (2006) o Comandante das Forças de Paz da ONU no Haiti, o general brasileiro Urano Teixeira da Matta Bacellar, era encontrado morto em seu quarto de hotel em Porto Príncipe com um ferimento a bala. Oficiais das Nações Unidas disseram que ele parecia ter cometido suicídio

Há 20 anos (1996) o conservador Álvaro Arzú, do Partido Avanço Nacional, era eleito novo presidente da Guatemala

Há 25 anos (1991) morria o sociólogo José Guilherme Merquior. Crítico literário, diplomata e ensaísta, ele é considerado um dos garndes pensadores do liberalismo no Brasil

Há 90 anos (1926) morria o político paulista Albuquerque Lins

