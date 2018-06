Aconteceu em 7 de julho

Há 5 anos (2011) a ex-senadora Marina Silva anunciava desligamento do Partido Verde (PV)

Há 5 anos (2011) o tablóide News of the World, um dos mais vendidos da Grã-Bretanha, anunciava seu fechamento após o envolvimento no escândalo de grampos ilegais

Há 5 anos (2011) morria o compositor e guitarrista cubano Manuel Galbán, integrante do Buena Vista Social Club

Há 10 anos (2006) era inaugurado o Aquário de São Paulo

Há 25 anos (1991) era assinado o Acordo de Brioni. O documento acertava a paz entre Eslovênia, Croácia e Iugoslávia, colocando fim à Guerra dos Dez Dias

Há 35 anos (1981) Sandra O’Connor se tornava a primeira mulher na história dos EUA a ser nomeada para a Corte Suprema

Segunda Guerra Mundial: há 75 anos forças americanas desembarcavam na Islândia para se unirem aos aliadas na luta contra o Eixo

