Aconteceu em 7 de julho

2011 – A ex-senadora Marina Silva anunciava desligamento do Partido Verde (PV)

2010 – A Justiça decretava prisão temporária de Bruno, goleiro do Flamengo, envolvidos no sumiço de Eliza Samudio, mulher que teria tido um caso com Bruno

2007 – O Cristo Redentor era eleito uma das novas Sete Maravilhas do Mundo

2003 – O Rio de Janeiro era escolhido para ser a sede da Olimpíada de 2012

1967 – Começava, na Nigéria, a Guerra da Biafra, o primeiro grande conflito africano pós-colonial

1967 – Morria aos 53 anos, a atriz Vivien Leigh, protagonista do clássico …E o Vento Levou

1957 – Pelé jogava pela 1ª vez na Seleção brasileira, aos 17 anos incompletos, contra a Argentina, no Maracanã

1937 – O Japão invadia a China, dando início à Segunda Guerra Sino-Japonesa





Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

# ESTADÃO ACERVO

# Siga: twitter@estadaoacervo | facebook/arquivoestadao | Instagram