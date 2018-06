Aconteceu em 7 de junho

Há 25 anos (1989), morria Nara Leão, cantora e musa da Bossa Nova, aos 47 anos, vítima de câncer

Há 25 anos (1989), morria aos 81 anos, Chico Landi, pioneiro e lenda do automobilismo no país

Há 85 anos (1929), Benito Mussolini assinava o Tratado de Latrão formalizando a soberania do Estado do Vaticano, sob autoridade do Papa





Dia Nacional da Liberdade de Imprensa

2011 – Sob suspeita de enriquecimento ilícito, Antonio Palocci pedia demissão da Casa Civil

2005 – O deputado Roberto Jefferson denunciava o “Mensalão”, esquema ilegal de financiamento político organizado pelo Partido dos Trabalhadores (PT). Reveja a cobertura do caso nas páginas do Estadão

2004 – O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançava o programa Farmácia Popular do Brasil

1979 – O papa João Paulo II visitava o antigo campo de concentração de Auschwitz-Birkenau, na Polônia

1909 – Nascia Jessica Tandy, atriz inglesa radicada nos Estados Unidos, reconhecida como a primeira-dama do teatro americano. Recebeu um Prêmio Oscar por sua atuação no filme “Conduzindo Miss Daisy”, em 1990

1839 – Nascia Tobias Barreto de Meneses, poeta, jurista e filósofo sergipano, patrono da cadeira nº 38 da Academia Brasileira de Letras

1494 – Espanha e Portugal assinavam o Tratado de Tordesilhas, partilhando possessões territoriais ultramarinas

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

