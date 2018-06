Aconteceu em 7 de outubro

Há 30 anos (1984) nascia o primeiro bebê de proveta brasileiro (Anna Paula Caldeira)

Há 65 anos (1949) a Alemanha Oriental, também conhecida como República Democrática Alemã (RDA), era proclamada em Berlim Oriental

Dia Nacional do Compositor

Há 2 anos (2012) o Congresso Nacional da Líbia destituía o primeiro-ministro Mustafa Abushagur, agravando a crise no país. Era o primeiro premiê eleito do país desde a queda do ex-líder Muamar Kadafi, morto em outubro

Há 5 anos (2009) tribunal revogava imunidade do primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi

Há 10 anos (2004) terrorismo: uma série de atentados em balneários egípcios matavam pelo menos 37 pessoas

Há 55 anos (1959) morria Mario Lanza, tenor norte-americano de ascendência italiana, conhecida nas décadas de 1940 e 50, principalmente por suas participações no cinema

Há 165 anos (1849) morria Edgar Allan Poe, escritor e poeta norte-americano

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

