Aconteceu em 8 de dezembro

Dia Nacional da Família, criado pelo presidente da República, João Goulart, em 1963

Dia de Nossa Senhora Imaculada Conceição

2012 – Conferência do Clima prorrogava Protocolo de Quioto até 2020, sem apoio dos cinco maiores poluidores mundiais

1993 – O Presidente Bill Clinton assinava o Acordo de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA)

1978 – Morria em Jerusalém, a ex-primeira ministra de Israel Golda Meir, vítima de leucemia, aos 80 anos

1913 – Nair de Teffé, filha do Barão de Teffé, casava-se com o Marechal Hermes da Fonseca, no Palácio Rio Negro, em Petrópolis, tornando-se primeira dama do país, aos 27 anos de idade

1903 – Morria Herbert Spencer, filósofo e sociólogo inglês, fundador da teoria do darwinismo social

1873 – Era inaugurado, em Salvador, na Bahia, o Elevador Hidráulico da Conceição, o primeiro elevador público do mundo, renomeado como Elevador Lacerda, em 1896

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

