Aconteceu em 8 de julho

Dia Nacional da Ciência, instituído pelo Congresso Nacional para incentivar a atividade científica no país (Lei 10.221, de 18 de abril de 2001)

Dia do Padeiro e do Panificador

Há 1 ano (2014) a Seleção brasileira perdia de 7 a 1 da Alemanha, nas Semifinais da Copa do Mundo. Foi a pior maior goleada de sua história. Foram 4 gols em seis minutos

Há 10 anos (2005) em meio à crise do mensalão, assessor do irmão de José Genoíno era preso no Aeroporto de Congonhas, transportando dólares na cueca

Há 25 anos (1990) a Alemanha vencia a Argentina e conquistava o tricampeonato mundial de futebol

Há 65 anos (1950) Guerra da Coreia: O Conselho de Segurança da ONU aprovava a criação de um comando Unificado das Nações Unidas sob a chefia do general MacArthur, designado pelos Estados Unidos

Há 50 anos, matéria do Estadão tratava do primeiro documento oficial sobre “discos voadores“. O documento era baseado em depoimentos de oficiais argentinos, chilenos e britânicos em serviço na região Antártida. Em depoimento, o comandante da base argentina afirmou que o objeto observado “não se tratava de nenhum aparelho construído pelo homem.“

