Aconteceu em 8 de julho

Dia Nacional da Ciência

Dia do Padeiro

Há 5 anos (2011) a nave Atlantis decolava de Cabo Canaveral, marcando o fim do programa de ônibus espaciais da NASA

Há 5 anos (2011) morria o cantor e compositor Billy Blanco, autor de sucessos da MPB como Samba Triste, Esperança Perdida e Teresa da Praia

Há 5 anos (2011) morria a ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Betty Ford. A esposa do ex-presidente de Gerald Ford (1974-1977) ficou conhecida por sua campanha de conscientização sobre o câncer de mama

Há 5 anos (2011) o Sudão do Sul proclamava independência, após 12 anos de guerra civil

Há 15 anos (2001) o presidente da TAM, comandante Rolim Adolfo Amaro, morria em um acidente de helicóptero

Há 30 anos (1986) morria o almirante americano Hyman Rickover, criador do submarino nuclear

Há 120 anos (1896) era apresentada a primeira primeira sessão de cinema do Brasil. Em uma sala alugada do Jornal do Commercio, na Rua do Ouvidor, centro do Rio, o belga Henri Paillie mostrou aos cariocas oito filmetes de cerca de um minuto. Um mês depois, o Estado publicava uma matéria sobre o Cinematographo, ou a Photographia animada

# Licenciamento de conteúdos Estadão

Siga: twitter@estadaoacervo | facebook/arquivoestadao | Instagram