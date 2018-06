Aconteceu em 8 de julho

Dia Nacional da Ciência

Dia do Padeiro e do Panificador

2005 – Em meio ao escândalo do mensalão, o assessor parlamentar do PT , José Adalberto Vieira Silva, era flagrado na sala de embarque do aeroporto de São Paulo com dinheiro escondido na cueca e numa mala

1877 – As cidades de São Paulo e Rio de Janeiro eram unidas pelos trilhos da estrada de ferro, entre Cachoeira Paulista e Cruzeiro

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

# ESTADÃO ACERVO

# Siga: twitter@estadaoacervo | facebook/arquivoestadao | Instagram