Aconteceu em 8 de junho

Há 5 anos (2011) Desafiando sanções internacionais, o Irã anunciava que iria triplicar capacidade de produzir urânio

Há 5 anos (2011) O Conselho de Ética aprovava a cassação da deputada Jaqueline Roriz (PMN-DF), filmada recebendo dinheiro do delator do mensalão do DEM

Há 5 anos (2011) O Supremo Tribunal Federal (STF), concedia liberdade ao ex-militante de esquerda italiano Cesare Battisti, acusado de quatro homicídios em seu país, durante a luta armada na década de 70 e preso no Rio em 2007

