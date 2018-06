Aconteceu em 8 de maio

Há 1 ano (2014) morria em Cotia, no interior de São Paulo, o cantor Jair Rodrigues, aos 75 anos



Dia Mundial da Cruz Vermelha

Dia do Artista Plástico

Dia do Profissional de Marketing

Há 5 anos (2010) a social-democrata Laura Chinchilla Miranda, de 51 anos, assumia a presidência na Costa Rica tornando-se a terceira mulher na América Central a presidir um país, depois de Violeta Chamorro (Nicarágua) e Mireya Moscoso (Panamá)

Há 30 anos (1985) o Congresso aprovava o “Emendão” – emenda constitucional estendendo o voto aos analfabetos, legalizando os partidos comunistas e promovendo eleições diretas para prefeitos das capitais e para presidente

Há 45 anos (1970) era lançado o último disco dos Beatles, Let It Be

Há 45 anos (1970) morria envenenado e torturado, no DOPS paulista, o operário Olavo Hansen

Há 65 anos (1950) morria no Rio de Janeiro o cientista descobridor do soro antiofídico, Vital Brasil

Há 115 anos (1900) nascia Miguel Couto Filho, médico e político

Há 165 anos (1850) nascia José Ferraz de Almeida Junior, pintor paulista, criador do Realismo Brasileiro

