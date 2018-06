Aconteceu em 8 de novembro

Dia Mundial do Urbanismo, instituído em 1949 pelo Instituto Superior de Urbanismo de Buenos Aires (Argentina)

2012 – A presidente Dilma Rousseff lançava o “Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa” tendo como meta alfabetizar todas as crianças brasileiras até os 8 anos de idade ao fim do 3º ano do Ensino Fundamental

1988 – O Republicano George W. Bush, ex-chefe da Agência Central de Inteligência (CIA), era eleito presidente dos Estados Unidos

1983 – Morria em Nova York, o cantor Altemar Dutra, ídolo da música romântica nos anos 50 e 60, aos 43 anos

1960 – John F. Kennedy conseguia uma vitória apertada sobre o republicano Richard Nixon tornando-se o mais jovem político a ser eleito presidente dos Estados Unidos

1923 – Putsch de Munique: Adolf Hitler liderava um golpe em Munique, contra o governo Bávaro; sem obter sucesso, Hitler e seu partidários seriam presos por traição

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

