Aconteceu em 9 de fevereiro

Dia Nacional do Frevo

Há 1 ano (2015) Google lançava vídeo apresentando seu novo cão robô

Há 5 anos (2011) o Blog do Arquivo fazia sua estreia no Portal do Estadão, com post sobre a morte de Bill Haley

Há 20 anos (1996) Michael Jackson chegava ao Brasil para gravar um videoclipe no Pelorinho, em Salvador e no Morro de Santa Marta no Rio. O vídeo de They Don’t Care About Us contou com a direção de Sipke Lee

Há 20 anos (1996) um atentado terrorista do IRA deixava mais de 100 feridos em Londres

Há 35 anos (1981) morria Bill Haley. Considerado um dos criadores do Rock, o músico norte-americano liderava o conjunto Bill Haley e seus cometas

Há 45 anos (1971) a Apollo 14 retornava à Terra depois do terceiro pouso humano na Lua

Há 70 anos (1946) morria Júlio Prestes. Clique aqui para ver o perfil do último presidente eleito durante o período da República Velha

Há 135 anos (1881) morria o escritor russo Fiodor Dostoievski

