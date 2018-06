Aconteceu em 9 de janeiro

Há 10 anos (2005) o governo do Sudão e os rebeldes do sul assinavam acordo de paz, em Nairóbi, no Quênia, encerrando 21 anos de guerra civil

Há 35 anos (1980) Ibrahim Abi-Ackel assumia o Ministério da Justiça substituindo o falecido ministro Petrônio Portella

Há 40 anos (1975) morria o cardiologista Dante Pazzanese, fundador do Instituto de Cardiologia do Estado de São Paulo (atual Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia), aos 74 anos

Há 45 anos (1970) o filme “O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro”, de Gláuber Rocha, era escolhido para concorrer ao Oscar de melhor filme estrangeiro

