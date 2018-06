Aconteceu em 9 de julho

Há 8 anos (2006), a Itália conquistava o quarto título da Copa do Mundo após vencer a França na decisão de pênaltis, em Berlim, na Alemanha

Há 10 anos (2004), a Corte Internacional de Justiça (CIJ) considerava ilegal muro israelense na Cisjordânia

Há 15 anos (1999), localizada no antigo saguão da Estação Júlio Prestes, era inaugurada a Sala São Paulo com apresentação da sinfonia “A Ressurreição”, de Gustav Mahler, pela Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo

Há 45 anos (1969), estreava na TV Globo a novela “A Cabana do Pai Tomás” com o ator Sérgio Cardoso,

Há 90 anos (1924), durante a Revolução de 24, o capitão da Força Pública João Cabanas atacava o Palácio dos Campos Elísios. O governador de São Paulo, Carlos de Campos, abandonava a capital e partia para Guaiaúna, a conselho militar

Dia da Revolução Constitucionalista (1932)

2013 – A Câmara dos Deputados derrubava plebiscito da reforma política

2012 – O cantor Pedro Leonardo recebia alta do hospital, em São Paulo, depois de quase três meses internado

1979 – Morria Sérgio Bittencourt, compositor, jornalista e crítico musical

1879 – Nascia em Oliveira, Minas Gerais, Carlos Chagas, médico, bacteriologista e cientista, descobridor da doença de Chagas

