Aconteceu em 9 de julho

Dia da Revolução Constitucionalista (1932)

Confira nos Tópicos do Acervo: Revolução Constitucionalista

Há 10 anos (2005) após série de escândalos, José Genoíno deixava a presidência do Partido dos Trabalhadores







Há 35 anos (1980) morria o cantor e compositor poeta Vinícius de Moraes



Há 45 anos (1970) era criado o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA)

Há 60 anos (1955) era inaugurado oficialmente no Parque Ibirapuera o Obelisco Mausoléu aos Heróis de 32, de autoria do escultor italiano Galileo Emendabili. Confira nos Tópicos do Acervo: Revolução Constitucionalista

Há 80 anos (1935) nascia Mercedes Sosa, cantora argentina, intérprete de um dos grandes hits dos anos 70, Gracias a la Vida

