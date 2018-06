Aconteceu em 9 de março

Há 5 anos (2011) o ônibus espacial Discovery pousava pela última vez no Centro Espacial Kennedy, na Flórida, nos Estados Unidos. Recordista de missões na NASA , a nave foi aposentada depois de 27 anos em atividade

Há 5 anos (2011) flagrada recebendo dinheiro do mensalão do DEM, a deputada Jaqueline Roriz (PMN-DF), filha do ex-governador Joaquim Roriz, era afastada da Comissão Especial de Reforma Política da Câmara dos Deputados

Há 5 anos (2011) Illinois tornava- se o 16º estado americano a abolir a pena de morte

Há 5 anos (2011) o cantor Phill Collins, anunciava sua aposentadoria da música após mais de 40 anos de carreira

Há 10 anos (2006) o cineasta Nelson Pereira dos Santos era eleito para ocupar a cadeira de número 7 da Academia Brasileira de Letras, tornando-se o primeiro cineasta a assumir um lugar na ABL

Há 15 anos (2001) o Taleban destruía as gigantescas estátuas de Buda em Bamiyan, no Afeganistão. As estátuas de 38 e 53 metros de altura foram esculpidas na encosta da montanha na Roda da Seda entre o século 2 e 5 e eram consideradas Patrimônio da Humanidade pela Unesco

Primeira Guerra: há 100 anos (1916) a Alemanha declara guerra a Portugal

# Licenciamento de conteúdos Estadão

Siga: twitter@estadaoacervo | facebook/arquivoestadao | Instagram