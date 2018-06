Aconteceu em 9 de outubro

Dia do Atletismo

2012 – Sete anos após escândalo do mensalão, o Supremo Tribunal Federal (STF) condenava por corrupção ativa José Dirceu, ex-chefe da Casa Civil; também eram considerados culpados o ex-presidente do PT José Genoíno e o ex-tesoureiro do partido Delúbio Soares

2009 – Barack Obama, era laureado com o Nobel da Paz tornando-se o terceiro presidente americano em exercício a receber o prêmio, após Theodore Roosevelt (1906) e Woodrow Wilson (1919)

2006 – A Coréia do Norte realizava primeiro teste nuclear, desafiando a comunidade internacional

1973 – Elvis Presley divorciava-se de Priscilla, em Los Angeles, na Corte de Santa Mônica

1968 – Passeata de estudantes no Rio, deixava 6 baleados e 100 feridos

1958 – Morria em Roma o papa Pio XII, após pontificado de quase vinte anos (1939-1958)

1953 – Konrad Adenauer era reeleito chanceler da Alemanha Ocidental

1893 – Nascia Mário de Andrade, poeta, romancista, musicólogo, historiador, ícone da Semana de Arte Moderna de São Paulo, em 1922

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

# ESTADÃO ACERVO

# Siga: twitter@estadaoacervo | facebook/arquivoestadao | Instagram |