Aconteceu em 9 de outubro

Há 5 anos (2009) Barack Obama era laureado com o Nobel da Paz tornando-se o terceiro presidente americano em exercício a receber o prêmio

Há 15 anos (1999) morria o poeta brasileiro João Cabral de Melo Neto, autor de “Morte e Vida Severina”, aos 79 anos. Clique no link e leia mais sobre o autor

Dia do Atletismo

Há 2 anos (2012) sete anos após escândalo do mensalão, o Supremo Tribunal Federal condenava, por corrupção ativa, José Dirceu, ex-chefe da Casa Civil. Eram também considerados culpados o ex-presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) José Genoino e Delúbio Soares, ex-tesoureiro do partido

Há 15 anos (1999) morria o escritor australiano Morris West, autor de vários best sellers, tais como “As Sandálias do Pescador” (1963) e “O Advogado do Diabo” (1959), aos 83 anos

Há 45 anos (1969) Luís Martins, cronista do “Estadão”, era eleito para a Academia Paulista de Letras, sucedendo Julio de Mesquita Filho

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

# ESTADÃO ACERVO

# Siga: twitter@estadaoacervo | facebook/arquivoestadao | Instagram |