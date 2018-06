“Foi hontem recebido na Academia Brasileira de Letras o sr. Dr. Afrânio Peixoto, eleito em substituição de Euclydes da Cunha para a cadeira de Castro Alves.”

A edição do Estado de 15 de agosto de 1911, trazia o discurso de posse e a cobertura do evento e o do mais novo imortal das letras.

Terça-feira, 15 de agosto de 1911

Pesquisa e texto: Lizbeth Batista