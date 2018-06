Amistoso com o Sporting, de Portugal, levou 80 mil torcedores ao novo estádio do Tricolor

Há 51 anos

O São Paulo inaugurou seu estádio, há 51 anos, com vitória e recordes de público e renda. Cerca de 80.000 pessoas foram à festa no Morumbi e viram o anfitrião ganhar do Sporting, de Portugal, por 1 a 0.

O primeiro jogo no estádio Cícero Pompeu de Toledo foi considerado fraco. O São Paulo jogou com um time desfalcado e cometeu muitos erros técnicos. O gol que deu à vitória ao dono da (nova) casa foi marcado por Peixinho, de cabeça, aos 12 minutos do primeiro tempo. Os jogadores do time português, “muito lentos e pesados” também não jogaram bem.

Resultado: o jogo não empolgou os torcedores. “Somente nos primeiros minutos das duas fases o jogo chegou a interessar ao público, que assistiu sem manifestações a quase todos os lances”, dizia a reportagem do Estado.

Cerimônia. O governador Carvalho Pinto participou da cerimônia de inauguração do estádio realizada antes do jogo. “Há muito tempo a capital precisava de um estádio como esse. A diretoria do São Paulo, com a realização dessa obra, veio mais uma vez demonstrar a capacidade do povo paulista”, declarou o governador com entusiasmo.

Pesquisa e Texto: Rose Saconi

Tratamento de Imagens: José Brito



Siga o Arquivo Estadão: Twitter@arquivo_estadao e sem comentários | comente