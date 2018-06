Bonde desgovernado causa acidente, em 1911

Um acidente de bonde era destaque na edição do dia 15 de junho de 1911.

Desgovernado, o veículo saiu da sua rota e ofereceu perigo aos passageiros e transeuntes.

O jornal publicou fotos do local, momentos depois do acidente.

Quinta-feira, 15 de junho de 1911

Na sessão Notas Diversas , o Estado lembrava que este não foi um evento isolado. Outro acidente semelhante já havia “um bonde da Light, desviado da linha, desceu vertiginosamente a ladeira da Memória e saltando dos trilhos foi de encontro á casa do sapateiro, entrando no estabelecimento”.

A nota contava como o veículo havia descarrilado. Vindo do Paraíso, o bonde n.285 ao descer a ladeira Falcão não fez a curva no largo do Riachuelo, saltou dos trilhos e seguiu reto. O motorista não conseguiu acionar nenhum dos freios, nem o mecânico, nem o manual. O veículo só parou depois de arrancar uma árvore.

O acidente poderia ter feito vítimas. Mas, felizmente, nenhum dos passageiros se feriu gravemente “Por muita felicidade, os passageiros soffreram apenas um grande abalo e uma senhora recebeu ligeiros ferimentos na perna”.

A polícia foi chamada para investigar o caso.

Pesquisa e Texto: Lizbeth Batista

Siga o Arquivo Estadão: twitter@estadaoarquivo e facebook/arquivoestadao