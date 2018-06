Bussunda, colunista do Estado

O humorista Cláudio Besserman Viana, o Bussunda do Casseta & Planeta, morreu há 5 anos na Alemanha, vítima de enfarte.

Com os cassetas, escreveu 11 livros, lançou três discos, encenou uma peça de teatro, participou de dois filmes e duplou o longa infantil Shrek. Bussunda foi colaborador do Estado entre os anos de 1993 e 1998. Sua coluna estreou junto com o suplemento Zap!, o caderno dos jovens da época que circulava às sextas-feiras.

Clique nas páginas e leia a primeira e a última coluna do humorista no Estado.

1998

Siga o Arquivo Estadão: Twitter@arquivo_estadao e Facebook/arquivoestadao