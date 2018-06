Estado, 6 de março de 1912

Em 1912, o empresário Ryu Mizuno, o mesmo homem que organizou a viagem do Kasato Maru – o navio que trouxe o primeiro grupo de imigrantes japoneses para o Brasil – abriu no Japão o Café Paulista. O estilo era de uma cafeteria parisiense com sabor e qualidade do café brasileiro.

Pesquisa e texto: Rose Saconi

