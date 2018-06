Começa hoje no Armazém Piola uma exposição com capas históricas do Jornal da Tarde. São 28 páginas selecionadas dos mais diversos assuntos e épocas, como mostra a reportagem de Maiara Camargo na edição de hoje do JT. A mostra fica no local (Rua Aspicuelta, 547) até 29/8 e tem entrada grátis.

Capas históricas do Jornal da Tarde

Armazém Piola. Rua Aspicuelta, 547. Até 29/8