Caricatura de um conflito

Publicada na edição de 06 de outubro de 1911, a caricatura de A.S. Forrest traduzia a impressão do artista sobre as diferenças entre os povos oponentes na Guerra Ítalo-Turca.

Forrest aponta a forte miscigenação na região, desenhando com traços físicos parecidíssimos, tendo como grande diferença as roupas que usavam.

Sexta-feira, 06 de outubro de 1911

“Bello “esquisse” instantâneo do exímio desenhista inglez sr. A.S. Forrest. Um dos muitos que o seu lápis inexgottavel, em perpetua actividade, se compraz em traçar, por desfastio, nos momentos de lazer. A arte so é possuída inteiramente por aquelles qyue se deixam dominar e absorver por ella…O sr. Forrest, onde quer que se ache, tem o seu “crayon” entre os dedos, e mesmo na despreocupação das alegres palestras não perde occasião de reduzir a imagens, traçadas em dois segundos, todas as siuas impressões e todos os seus comentários da vida”

Pesquisa e texto: Lizbeth Batista

