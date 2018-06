Caso PC Farias

Há 15 anos

Crime passional ou queima de arquivo?

Paulo César Farias, o PC, tesoureiro de campanha e chefe do esquema de contas fantasmas da gestão do ex-presidente Fernando Collor, foi fuzilado com um tiro no peito na madrugada de 23 de junho de 1996. O corpo foi encontrado no quarto da sua casa de praia, em Guaxuma, litoral norte de Maceió. Ao lado do empresário estava o corpo de sua namorada Suzana Marcolino. Embora várias hipóteses, entre crime passional e queima de arquivo, tenham sido cogitadas, o caso foi arquivado sem uma resolução concreta.

Tratamento de imagens: César Augusto Franciolli

