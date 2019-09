O ex-presidente francês Jacques Chirac, que morreu aos 86 anos, integrou o gabinete nos governos de três grandes figuras históricas da França e do mundo: Charles de Gaulle, George Pompidou e François Miterrand. Veja a trajetória do político francês nas páginas do Estadão.

