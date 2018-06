Cinema ao ar livre em São Paulo

19 de setembro de 1968

“A partir de hoje, sem sair do seu carro, você pode comprar ingresso numa das três bilheterias do Snob’s, o primeiro autocine de São Paulo, na avenida Santo Amaro, e assistir ao mesmo filme que estiver sendo exibido no circuito do Metro”

Inspirado nos cinemas drive-in muito comuns nos Estados Unidos, o piloto de automobilismo Eduardo Selidonio inaugurou em São Paulo, em 1968, o primeiro cinema ao ar livre da cidade.

O Snob’s ficava na zona sul, na Avenida Santo Amaro. Os carros paravam em filas ao lado dos auto-falantes em forma de cogumelos, onde pedia-se comidas e bebidas para acompanhar o filme. Vinham em uma bandeja, que ficava enganchada no vidro do carro.

Com capacidade para 260 carros, o Snob’s tinha uma grande tela de projeção fixada sobre uma parede feita de cimento armado da altura de um prédio de quatro andares.

Pesquisa e texto: Rose Saconi

Tratamento de imagens: José Brito

Siga o Arquivo Estadão: Twitter@arquivo_estadao e Facebook/arquivoestadao