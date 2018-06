Cinqüentenário da Unificação Italiana, festejos na Itália e no Brasil

A edição de 28 de março de 1911 do Estado trazia, na sua capa e nas páginas internas, notas sobre as comemorações dos 50 anos da Unificação Italiana.

As matérias sobre as festas celebradas no Rio e em São Paulo retratam como a comunidade italiana no Brasil comemorou a data.

Terça-feira , 28 de março de 1911

As notícias vindas de Roma tratavam dos festejos na capital italiana. Contavam como a cidade estava enfeitada para a ocasião, com bandeiras hasteadas em prédios públicos e particulares.

A nota seguia, trazendo trechos do emocionado discurso do Rei Vitor Manuel.

Ao discursar na a Assembléia Nacional Italiana, o rei relembrou os pensadores, heróis e os mártires da Unificação, e solicitou aos presentes a promessa de esforçarem-se “para tornar a Itália sempre mais liberal, sempre mais feliz, sempre mais respeitada, graças ao nosso trabalho.”

Sua majestade, também, exaltou o caráter liberal e laico do Estado italiano, disse a que “a Itália, com Roma como capital, é a prova da coexistência tranqüila da Igreja e do Estado, quando este garante a liberdade de Religião.”

Pesquisa e Texto: Lizbeth Batista

