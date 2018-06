Collor lança o ‘Projetão’

Há 20 anos

O Projeto de Reconstrução Nacional, um documento com 77 páginas, definia diretrizes e fazia diagnósticos para todas as áreas de ação do governo. Composto de 48 projetos de lei, 9 decretos e 7 emendas à Constituição, tinha por objetivo principal proceder uma reforma do Estado, mudar a organização da economia e resgatar a dívida social.

Com um discurso repleto de apelos ao diálogo e ao entendimento nacional, Collor fez um balanço positivo das realizações de seu governo e lançou o “projetão”, como foi chamado o plano. “É uma oportunidade de liberar o Brasil das amarras do imediatismo e da miopia”, afirmou.