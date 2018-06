Corinthians, pentacampeão

Relembre nos os pôsteres do Estadão os times campeões do Corinthians em 1990, 1998, 1999 e 2005.

1990

Em 16 de dezembro de 1990, o Corinthians venceu o São Paulo no Morumbi e levantou a taça do Brasileirão pela primeira vez.

Em pé, da esquerda para a direita: Giba, Jacenir, Marcelo, Guinei, Márcio e Ronaldo. Agachados: Fabinho, Wilson Mano, Tupãzinho, Neto e Mauro.

1998

O segundo título brasileiro foi ganho no dia 23 de dezembro de 1998, no Morumbi. O Corinthians, do técnico Wanderley Luxemburgo, venceu o Cruzeiro por 2 a 0.

Em pé, da esquerda para a direita: Maurício, Márcio Costa, Nei, Gamarra, Batata, Silvinho, Rincón e Cris. Agachados: Dinei, Amaral, Mirandinha, Didi, Rodrigo, Vampeta, Índio, Ricardinho, Marcelinho Carioca e Edílson.

1999

No dia 22 de dezembro derrubou o Atlético em três jogos. No primeiro, perdeu por 3 a 2; ganhou por 2 a 0 em casa e consolidou o título com 0 a 0, também no Morumbi.

Em pé, da esquerda para a direita: Augusto, Maurício, Dida, João Carlos, Gilmar, Vampeta, Márcio Costa, Rincón e Edu. Agachados: Marcos Sena, Dinei, Fernando Baiano, Ricardinho, Índio, Kléber, Marcelinho e Edílson.

2005

No dia 4 de dezembro, o Corinthians conquistou seu quarto título, mesmo perdendo o último jogo do campeonato para o Goiás por 3 a 2, no Serra Dourada.

Em pé, da esquerda para a direita: Fábio Costa, Bobô, Wescley, Coelho, Marcelo, Tevez, Marinho, Wendel e Bruno Octávio. Agachados: Edson, Hugo, Roger, Fabrício, Rosinei, Carlos Alberto, Nilmar, Marcelo Mattos, Jô e Gustavo Nery.

2011

4 de dezembro. Campeão, pela quinta vez, do Brasileirão.

Em pé, da esquerda para a direita: Alessandro, Danilo, Danilo Fernandes, Leandro Castán, Paulo André, Ralf, Júlio César, Chicão e Adriano. À frente: Willian, Emerson, Edenílson, Paulinho, Liedson, Fábio Santos, Welder, Jorge Henrique e Alex.

Pesquisa e Texto: Rose Saconi

Tratamento de Imagens: José Brito

