Darth, I’m your father

Jornal da Tarde – 05/3/2008

O renomado desenhista americano Ralph McQuarrie morreu no último sábado, aos 82 anos de idade. Ralph é pai do design de alguns dos personagens mais populares do cinema. Idealizou a fúnebre figura de Darth Vader e a peluda figura de Chewbacca. Os trabalhos originais de Ralph puderam ser vistos no Brasil, em 2008, na “StarsWars Exposição Brasil”.

O Estado de S.Paulo – 27/5/2007

O público brasileiro foi apresentado à Darth Vader, em 1978, quando o primeiro filme da triologia de Guerra nas Estrelas estreou nos cinemas nacionais e hipnotizou toda uma geração.

Seus desenhos são elementos chaves na obra prima de George Lucas, são ícones que compõem uma das mais cultuadas e rentáveis franquias do cinema. Nas palavras de Lucas: “Quando palavras não podiam transmitir minhas ideias, eu sempre podia apontar para as ilustrações de Ralph e dizer ‘Faça assim’.

.

Pesquisa e texto: Lizbeth Batista

Siga o Arquivo Estadão: twitter@estadaoarquivo e facebook/arquivoestadao