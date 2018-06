27 de março é Dia do Circo porque em 1897 nasceu, em Ribeirão Preto Abelardo Pinto, mais conhecido como Piolin. O palhaço mais famoso do Brasil literalmente nasceu e viveu no circo. Foi uma vida inteira dedicada ao picadeiro e aos palcos.

O Estado de S. Paulo – 25/1/1973

Pesquisa e texto: Carlos Eduardo Entini

