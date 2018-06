Dois anos sem Michael Jackson

A ilustração de Leo Martins publicada no Estadão dois dias depois captou a sensação de perda que o mundo sentiu no início daquela tarde de quinta-feira. Quando as primeiras informações dando conta de que Michael Jackson sofrera um ataque cardíaco começaram a aparecer na internet, a incredulidade era geral. Pouco depois, a confirmação da morte de um dos maiores ídolos da música chocou o mundo.

. . .

O astro era assunto do jornal desde os anos 70, quando integrava o Jackson Five.

Jornal da Tarde – 13/09/1974

