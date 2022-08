Dom Pedro I: Erro impediu sepultamento no Ipiranga em 1972; veja galeria

Caixão vindo de Portugal era 8 centímetros maior que o sarcófago

Meio século antes de o coração de Dom Pedro I ser emprestado ao Brasil para as comemorações dos 200 anos da Independência, os restos mortais do monarca chegaram ao País como ponto alto dos festejos do sesquicentenário, em 1972. Apesar de toda a pompa e preparativos, um pequeno erro de cálculo impediu que os despojos fossem sepultados no Monumento do Ipiranga.

Leia o texto da historiadora Liz Batista no Acervo Estadão e saiba como foi o traslado dos restos mortais Dom Pedro I de Portugal para o Brasil.

