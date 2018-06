DVD ‘Live in London’ mostra a força de George Michael como cantor

Morreu George Michael. Só por presentear o mundo com Freedom e seu magnífico vídeo-clipe, quando vídeo-clipes tinham importância na vida da gente, merece todas as honras reservadas aos grandes do pop. Mas fez mais que isso, sozinho ou com sua dupla delícia Wham!. Em março de 2010, Júlio Maria analisou o DVD duplo ‘George Michael Live in London’ e constatou o brilho e a grandeza do artista que por vezes era lembrado apenas por motivos extra-palco.

C2 + Música – 20/3/2010

Em 1991, esteve no Brasil para duas apresentações no Rock in Rio II

Estadão – 12/1/1991

