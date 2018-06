Eder Jofre, 75, o grande campeão

Maior nome da história do boxe brasileiro e um dos maiores do pugilismo mundial, Eder Jofre completa hoje 75 anos. Em 19 anos de carreira, venceu 77 das 81 lutas que disputou e ganhou dois títulos mundiais.

“75 anos! Puxa vida! Passou rápido. Mas não posso me queixar. Deus foi bom comigo”, declarou o campeão ao blog do Baldini.

Relembre a trajetória vitoriosa do ‘Galo de Ouro’ nas páginas do Estadão e do Jornal da Tarde.

No dia 18 de novembro de 1960 derrotou o mexicano Eloy Sanches no sexto assalto e conquistou,

em Los Angeles, seu primeiro título de Campeão Mundial.

Em 1961, uma visita à redação do Estado antes de um treino.

1962. Invencível nos ringues





1969. O recomeço. “A vontade de ser campeão é a mesma, mas vou lutar sem aquela obrigatoriedade, sem pressa de chegar ao título”, Éder Jofre antes da luta contra o mexicano Rudi Corona, no Ibirapuera.

1970. O ginásio do Ibirapuera, lotado, gritava ‘Éder, Éder, Éder’!. Foi um massacre, resumiu a reportagem do JT. Quando a luta terminou, o italiano Névio Carbi não conseguia ficar em pé….

1973. Depois de 14 lutas, disputa o título mundial diante do cubano naturalizado espanhol José Legra, em Brasília, e sagra-se campeão pela segunda vez.

1976, aos 39 anos de idade. Uma luta de 11 minutos e 36 segundos de perfeição.

1983. É eleito pelo Conselho Mundial de Boxe como o melhor peso galo do boxe contemporâneo.

1992. Nome incluído no Hall da Fama do boxe

Pesquisa: Rose Saconi e Raquel da Costa Produção de imagens: José Brito