Em 1876, Jockey realizava o primeiro páreo na Mooca

Há 135 anos

O Jockey Clube de São Paulo comemora hoje o 135º aniversário da primeira corrida, realizada no Hipódromo da Mooca, em 1876. Era tarde do Grande Prêmio 29 de Outubro. Apenas dois cavalos competiram na corrida inaugural. Um se chamava Republicano, tinha de 7 anos e era de propriedade de Brasílico de Castro. Seu adversário foi Macaco, de 8 anos, defensor de João Tobias. O páreo foi corrido em 1.609 metros e ganhou Macaco.

O programa atraiu grande número de senhoras e senhoritas que deram um toque especial ao ambiente com seus grandes chapéus e vestidos longos.

Clique na imagem e veja fotos do Hipódromo da Mooca publicadas na página do suplemento Rotogravura, do Estado, de julho de 1933.

A partir de 1890, o turfe em São Paulo começou a difundir-se por meio de adesões de pessoas importantes da cidade e aceleração do comércio dos cavalos de corrida. A necessidade de progredir levou à transferência, em 1941, para um local mais adequado. A área com 640 mil metros quadrados escolhida ficava em Cidade Jardim. No dia 25 de janeiro de 1941, aniversário da cidade, foi inaugurado o majestoso Hipódromo Paulistano.

1935

Público na arquibancada do Hipódromo da Mooca. Foto: Arquivo/AE

Pesquisa e Texto: Rose Saconi

Tratamento de Imagens: José Brito

