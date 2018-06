Em 1911, EUA discutia a anexação do México

A edição de 18 de abril de 1911, do Estado, trazia notícias sobre as possíveis reações do governo americano diante do recrudescimento do conflito mexicano.

Terça-feira, 18 de abril de 1911?

Em Washington, discutia-se o posicionamento que o governo norte-americano deveria tomar diante da intensificação dos combates entre revolucionários e o exército mexicano no norte do México, região fronteiriça com os Estados Unidos.

A alternativa seria enviar forças para o México na busca de restabelecer a ordem. Falava-se até numa possível anexação de territórios mexicanos.

Analisando os possíveis cenários diante de um envolvimento maior dos Estados Unidos, a nota ressaltava que apesar da vantagem estratégica que a anexação do sul da Califórnia traria, uma ocupação poderia trazer resultados indesejados. Instigaria o sentimento antiamericano na população mexicana. A guerrilha poderia se voltar contra as forças de ocupação, transformando o embate numa guerra muito custosa para os americanos.