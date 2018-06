A odontologia em outros tempos

Como mesmo nos dias de hoje, por mais avançado que seja o processo de extração dentária, a experiência de se arrancar um dente está muito longe de ser agradável.

Constatar como o processo se dava, há cem anos, pode um consolo.

Na sessão Coisas da Sciencia, do Estado de 11 de maio de 1911, uma nota chama atenção. Fala sobre o processo adotado pelos japoneses para arrancar dentes.

Quinta-feira, 11 de maio de 1911





A técnica empregada pelos japoneses dispensa utensílios. Inteiramente manual, ela consistia em força e destreza.

O “arrancador de dentes”, após treinar em orifícios de madeira com pinos que imitam dentes, obtinha um certificado para exercer o ofício, que como a nota esclarece é diferente do de um dentista, “que é arte um pouco mais complicada”.

A nota não faz menção ao uso de anestesia.

O que,nesse período, poderia significar a utilização de diversas substâncias entorpecentes.

No final do século XIX e início do XX, dentistas relatavam os sucessos de novas drogas anestésicas.

A cocaína era largamente utilizada, e era a preferida para anestesia local. O óxido nitroso – gás hilariante – também foi muito utilizado nos consultórios.

A Província de São Paulo, 08/09/1885

Até a constação do efeito de dependência causado por essa substância, e a criação de leis proibitivas na década de 20, a odontologia e as mais diferentes àreas médicas lançaram mão de drogas, hoje consideradas ilícitas.

Pesquisa e Texto: Lizbeth Batista

